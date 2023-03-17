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12 минут назад

На трассе "Амур" водитель Lada разогнался до 181 км/ч и установил рекорд превышения скорости

Газета.Ru

На федеральной трассе «Амур» водитель автомобиля Lada разогнался до 181 км/ч и установил рекорд превышения скорости. Об этом сообщает министерство транспорта Амурской области в Telegram-канале. Нарушение зафиксировал «Дорожный патруль» на 50 километре участка «Подъезд к Благовещенку».

Водитель Lada установил рекорд превышения скорости
Фото: Минтранс Амурской областиМинтранс Амурской области

«За последний месяц рекорд по превышению скоростного режима поставил водитель автомобиля «Лада». Он двигался со скоростью 181 км/ч при разрешенной вне населенных пунктов 90 км/ч», — написали в минтрансе.

Руководитель службы «Дорожный патруль» ГКУ «Амурупрадор» Руслан Гостевский возмутился действиями автомобилиста и отметил, что если на такой скорости водитель не справится с управлением, то спровоцирует серьезную аварию, которая может повлечь смерть людей

Как уточняет РИА «Новости», прежний рекорд в феврале принадлежал водителю автомобилю Toyota Prius, который двигался со скоростью 178 км/ч на федеральной трассе Благовещенск-Белогорск.

Автоновости,Toyota Prius,Toyota,Lada,Минтранс РФ,
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