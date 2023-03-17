Водитель Lada установил рекорд превышения скорости

На федеральной трассе «Амур» водитель автомобиля Lada разогнался до 181 км/ч и установил рекорд превышения скорости. Об этом сообщает министерство транспорта Амурской области в Telegram-канале. Нарушение зафиксировал «Дорожный патруль» на 50 километре участка «Подъезд к Благовещенку».

Фото: Минтранс Амурской области Минтранс Амурской области

«За последний месяц рекорд по превышению скоростного режима поставил водитель автомобиля «Лада». Он двигался со скоростью 181 км/ч при разрешенной вне населенных пунктов 90 км/ч», — написали в минтрансе.

Руководитель службы «Дорожный патруль» ГКУ «Амурупрадор» Руслан Гостевский возмутился действиями автомобилиста и отметил, что если на такой скорости водитель не справится с управлением, то спровоцирует серьезную аварию, которая может повлечь смерть людей