Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
27 минут назад

Законопроект о продаже пива на АЗС в России отозван после шести лет обсуждения

Motor.ru

Алкоголь не появится на полках магазинов на российских заправках.

Госдума не будет рассматривать законопроект о продаже пива на АЗС
Фото: Motor.ruMotor.ru

Автор соответствующего законопроекта, обсуждаемого в Госдуме на протяжении шести лет, решил отозвать его. Предполагалось, что разрешение на продажу алкогольных напитков крепостью до 16,5 градусов может принести АЗС дополнительный доход в размере 0,3 рубля на литр топлива. По всей видимости, этот довод оказался недостаточным для принятия законопроекта.

Полный запрет на продажу алкоголя на заправочных станциях в России действует с 2011 года. Спустя шесть лет, в 2017-м, сенатор Геннадий Орденов внес в парламент предложение разрешить АЗС торговать слабоалкогольными напитками, в том числе пивом. Он ссылался на то, что с введением запрета АЗС пришлось сократить штат, а алкогольный рынок монополизировали торговые сети.

В том же 2017-м предложение сенатора поддержало правительство, а в 2021-м и Минэнерго. Спустя еще год, в 2022-м, от идеи отказались, так как она не нашла поддержки в кабмине. Теперь же «Интерфакс» со ссылкой на электронную базу Госдумы сообщает, что законопроект и вовсе был отозван автором, причем причина не указана. Профильный комитет согласился снять с рассмотрения эту инициативу.

Совет Думы должен принять решение о снятии законопроекта с рассмотрения на одном из ближайших заседаний.

Автоновости,Геннадий Орденов,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий