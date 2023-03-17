Госдума не будет рассматривать законопроект о продаже пива на АЗС

Алкоголь не появится на полках магазинов на российских заправках.

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Автор соответствующего законопроекта, обсуждаемого в Госдуме на протяжении шести лет, решил отозвать его. Предполагалось, что разрешение на продажу алкогольных напитков крепостью до 16,5 градусов может принести АЗС дополнительный доход в размере 0,3 рубля на литр топлива. По всей видимости, этот довод оказался недостаточным для принятия законопроекта.

Полный запрет на продажу алкоголя на заправочных станциях в России действует с 2011 года. Спустя шесть лет, в 2017-м, сенатор Геннадий Орденов внес в парламент предложение разрешить АЗС торговать слабоалкогольными напитками, в том числе пивом. Он ссылался на то, что с введением запрета АЗС пришлось сократить штат, а алкогольный рынок монополизировали торговые сети.

В том же 2017-м предложение сенатора поддержало правительство, а в 2021-м и Минэнерго. Спустя еще год, в 2022-м, от идеи отказались, так как она не нашла поддержки в кабмине. Теперь же «Интерфакс» со ссылкой на электронную базу Госдумы сообщает, что законопроект и вовсе был отозван автором, причем причина не указана. Профильный комитет согласился снять с рассмотрения эту инициативу.