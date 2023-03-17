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17 минут назад

Льготные автокредиты могут перенести с электрокаров на авто с ДВС

За рулем

Добавить денег на субсидирование автомобилей с традиционными двигателями — такую возможность сейчас прорабатывает Минпромторг.

Льготные автокредиты могут перенести с электрокаров на авто с ДВС
Фото: За рулемЗа рулем

Минпромторг прорабатывает возможность перенести средства, заложенные в бюджете на реализацию программы льготного автокредитования в 2023 году в части электромобилей, на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, рассказал вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров.

С инициативой по поводу переноса средств ведомство выйдет в начала апреля.

Дело в том, что предусмотренные в бюджете 5 млрд рублей, выделенные на программу поддержки спроса в 2023 году, уже закончились. Однако 1,5 млрд рублей из них «заблокированы» под кредиты на электромобили.

Ранее в Минпромторге говорили о возможности дофинансирования программы, если позволит бюджет. Параметры планировалось сохранить, а вот размер скидки мог быть изменен.

В июле прошлого года было возобновлено действие программ льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 млрд рублей.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,
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