Льготные автокредиты могут перенести с электрокаров на авто с ДВС

Добавить денег на субсидирование автомобилей с традиционными двигателями — такую возможность сейчас прорабатывает Минпромторг.
Минпромторг прорабатывает возможность перенести средства, заложенные в бюджете на реализацию программы льготного автокредитования в 2023 году в части электромобилей, на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, рассказал вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров.
С инициативой по поводу переноса средств ведомство выйдет в начала апреля.
Дело в том, что предусмотренные в бюджете 5 млрд рублей, выделенные на программу поддержки спроса в 2023 году, уже закончились. Однако 1,5 млрд рублей из них «заблокированы» под кредиты на электромобили.
Ранее в Минпромторге говорили о возможности дофинансирования программы, если позволит бюджет. Параметры планировалось сохранить, а вот размер скидки мог быть изменен.
В июле прошлого года было возобновлено действие программ льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 млрд рублей.