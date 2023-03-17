Lada Granta до лета останется без трех комплектаций

АвтоВАЗ не будет выпускать седаны и лифтбеки Lada Granta серии Club, а также универсал этого семейства в варианте исполнения Quest как минимум до июля нынешнего года, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

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Причина по нынешним временам банальна - отсутствие комплектующих. А если быть точнее - парктроника. Такая система предусмотрена во всех описанных выше комплектациях.

Сборка этих вариантов исполнения была остановлена в марте. Но тогда еще оставалась надежда, что лифтбек Granta серии Club все же появится на конвейере в конце текущего месяца.

Напомним, самой популярной моделью в России по итогам февраля остается Lada Granta, на которой остановили свой выбор 15 140 покупателей (рост в 2,9 раза).

Ранее стали известны подробности о новом поколении "бюджетника". Семейство новой "Гранты" будет включать в себя седан, универсал и универсал в версии Cross. Известно, что модель создадут на платформе CMF-B разработки Renault Group, права на использование которой были переданы АвтоВАЗу в ходе реструктуризации бизнеса французского производителя в РФ.