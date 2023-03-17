Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Lada Granta останется без трех комплектаций до лета

Российская Газета

АвтоВАЗ не будет выпускать седаны и лифтбеки Lada Granta серии Club, а также универсал этого семейства в варианте исполнения Quest как минимум до июля нынешнего года, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

Lada Granta до лета останется без трех комплектаций
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Причина по нынешним временам банальна - отсутствие комплектующих. А если быть точнее - парктроника. Такая система предусмотрена во всех описанных выше комплектациях.

Сборка этих вариантов исполнения была остановлена в марте. Но тогда еще оставалась надежда, что лифтбек Granta серии Club все же появится на конвейере в конце текущего месяца.

Напомним, самой популярной моделью в России по итогам февраля остается Lada Granta, на которой остановили свой выбор 15 140 покупателей (рост в 2,9 раза).

Ранее стали известны подробности о новом поколении "бюджетника". Семейство новой "Гранты" будет включать в себя седан, универсал и универсал в версии Cross. Известно, что модель создадут на платформе CMF-B разработки Renault Group, права на использование которой были переданы АвтоВАЗу в ходе реструктуризации бизнеса французского производителя в РФ.

Lada Granta-2 будет выпущена в конце 2024 года - эти сроки были озвучены президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым и подтверждены министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым на церемонии старта серийного производства Lada Vesta.

Автоновости,Lada Granta,Lada Vesta,Renault,Lada,Денис Мантуров,Максим Соколов,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий