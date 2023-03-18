Автопроизводитель Changan раскрыл комплектации нового седана Yida для китайского рынка, сообщает Autohome.

Фото: Changan Changan

Автомобиль будет доступен в Китае в трех исполнениях по цене от 87,9 тыс. юаней (983 тыс. рублей). В максимальной комплектации автомобиль оценен в 107,9 тыс. юаней (1,2 млн рублей).

Под капотом автомобиля во всех версиях 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 260 Нм. Известно также, что седан снабжен независимой задней подвеской. В основе машины лежит платформа Ark, на которой базируются модели Uni-T и Uni-K.

По габаритам седан находится в промежутке между корейскими Hyundfai Elantra и Sonata. Его габаритная длина — 4770 мм.