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16 минут назад

Changan раскрыл комплектации нового седана Yida

Газета.Ruиещё 1

Автопроизводитель Changan раскрыл комплектации нового седана Yida для китайского рынка, сообщает Autohome.

Changan раскрыл комплектации нового седана Yida
Фото: ChanganChangan

Автомобиль будет доступен в Китае в трех исполнениях по цене от 87,9 тыс. юаней (983 тыс. рублей). В максимальной комплектации автомобиль оценен в 107,9 тыс. юаней (1,2 млн рублей).

Под капотом автомобиля во всех версиях 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 260 Нм. Известно также, что седан снабжен независимой задней подвеской. В основе машины лежит платформа Ark, на которой базируются модели Uni-T и Uni-K.

По габаритам седан находится в промежутке между корейскими Hyundfai Elantra и Sonata. Его габаритная длина — 4770 мм.

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Новый седан получил скрытые дверные ручки и фары с горизонтальными полосами светодиодов, которые призваны визуально расширить переднюю часть автомобиля. В салоне — электронная комбинация приборов планшетного типа и ориентированный вертикально дисплей медиасистемы.

Автоновости,Geely,Volvo,
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