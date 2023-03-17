Народный электрокар Volkswagen получит «заряженную» версию

Для народного электрокара Volkswagen подтверждена «заряженная» версия.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Это в разговоре с Top Gear подтвердил руководитель отдела исследований и разработок Volkswagen Кай Грюниц. Речь идет о «заряженном» варианте серийного ID.2all, запланированного на 2025 год. Грюниц намекнул, что это будет мощный электрокар, и его динамические характеристики «станут настоящим сюрпризом». При этом до сих пор нет определенности относительно того, с каким именно названием батарейный хот-хэтч выйдет на рынок — это может быть GTI или GTX.

Упомянутый ID.2all показали днем ранее — пока в статусе концепта. Это предвестник серийной модели «для всех», которая станет одним из самых дешевых электромобилей на европейском рынке. По предварительным данным, он будет стоить до 25 тысяч евро (до двух миллионов рублей по нынешнему курсу).

Volkswagen ID.2 All

Volkswagen ID. 2all

Volkswagen ID. 2all

В основе новинки лежит упрощенная платформа MEB Entry, которая предусматривает установку одного электромотора на передней оси. Из этого следует, что двухмоторную установку грядущий ID.2 GTI/GTX не получит, то есть и полного привода у него не будет, что подтвердил и Кай Грюниц. Никаких конкретных цифр представитель Volkswagen не привел, пообещав журналистам «сюрприз», и не обозначил примерную цену электрического хот-хэтча.

Издание Motor1.com в свою очередь предполагает, что такой электрокар будет стоить около 30 тысяч евро — ощутимо дороже обычной модели, но дешевле нынешних хот-хэтчей Volkswagen, Polo GTI (от 33,5 тысяч евро) и Golf GTI (от 40,9 тысяч евро).