Sandero Stepway превратят в новый кроссовер

Марка Dacia, подарившая миру бюджетные Logan, Sandero, а также кроссовер Duster, намекает на то, что в скором времени модельная линейка пополнится как бы новой моделью. Почему как бы - потому что сделают её из Sandero Stepway.

Фото: www.autoexpress.co.uk www.autoexpress.co.uk

В 2025 году появится большой Dacia Bigster, в 2024-м может дебютировать новая генерация Dacia Duster, которая вырастет в размерах по сравнению с актуальным поколением. Последнее обстоятельство ещё больше увеличит имеющуюся "дыру" в модельной линейке бренда, которую можно "заткнуть" при помощи небольшого "паркетника".

Старший вице-президент Dacia по продажам, маркетингу и операциям Ксавьер Мартине сказал в беседе с Auto Express:

"На самом деле мы пытаемся дистанцировать Sandero и Sandero Stepway. Мы работаем над этим беспрестанно, чувствуя, что есть резон и возможность разграничить две эти модели, и мы рассматриваем нишу между Stepway и Duster".

Таким образом, кроссовер на базе Sandero Stepway станет конкурентом Nissan Juke и Ford Puma. Его построят на платформе CMF-B, а на место под капотом прочат бензиновый TCe 90 объёмом один литр. Плюс Dacia при необходимости внедрит комплектации с трансмиссией, дебютировавшей на соплатформенном Jogger.