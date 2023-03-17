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53 минуты назад

Sandero Stepway превратят в новый кроссовер: он займет место под Duster

Российская Газета

Марка Dacia, подарившая миру бюджетные Logan, Sandero, а также кроссовер Duster, намекает на то, что в скором времени модельная линейка пополнится как бы новой моделью. Почему как бы - потому что сделают её из Sandero Stepway.

Sandero Stepway превратят в новый кроссовер
Фото: www.autoexpress.co.ukwww.autoexpress.co.uk

В 2025 году появится большой Dacia Bigster, в 2024-м может дебютировать новая генерация Dacia Duster, которая вырастет в размерах по сравнению с актуальным поколением. Последнее обстоятельство ещё больше увеличит имеющуюся "дыру" в модельной линейке бренда, которую можно "заткнуть" при помощи небольшого "паркетника".

Старший вице-президент Dacia по продажам, маркетингу и операциям Ксавьер Мартине сказал в беседе с Auto Express:

"На самом деле мы пытаемся дистанцировать Sandero и Sandero Stepway. Мы работаем над этим беспрестанно, чувствуя, что есть резон и возможность разграничить две эти модели, и мы рассматриваем нишу между Stepway и Duster".

Таким образом, кроссовер на базе Sandero Stepway станет конкурентом Nissan Juke и Ford Puma. Его построят на платформе CMF-B, а на место под капотом прочат бензиновый TCe 90 объёмом один литр. Плюс Dacia при необходимости внедрит комплектации с трансмиссией, дебютировавшей на соплатформенном Jogger.

Как будет выглядеть новый кроссовер Dacia, стало известно благодаря патентным изображениям, опубликованным несколько дней назад. Но ждать выхода Sandero третьего поколения и кроссовера на его базе придётся долго: их выпуск намечен, по словам Мартине, на 2027-2028 годы.

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