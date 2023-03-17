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1 час назад

Азовское море планируют взять в автомобильное кольцо в 2024 году

Елена Прошина

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что побережье Азовского моря планируют замкнуть в кольцо из автомобильных дорог к концу 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Азовское море заключат в автомобильное кольцо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в этом году будут завершены дороги М-4 «Дон», дорога в обход Краснодара и дорога на участке от Краснодара до Керченского моста. В 2024 году также построят ещё одну часть новой четырёхполосной дороги до Керченского моста.

«Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо», – рассказал Хуснуллин.

До России могут добраться автомобили киргизского производства

Он также добавил, что в прошлом году были отремонтированы порядка 386 км дорог, которые идут вдоль побережья Азовского моря по территории присоединённых регионов России. Согласно словам Хуснуллина, показатели по дорогам в Крыму и Севастополе перевыполнены, поэтому в ближайшее время начнутся работы уже по программам строительства на следующий год.

Ранее Марат Хуснуллин провёл переговоры с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым по поводу ремонта коммунальных объектов.

Автоновости,Марат Хуснуллин,
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