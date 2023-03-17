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46 минут назад

Представлен «легковесный» Porsche 911 Turbo S: 800 сил и 2,5 секунды до «сотни»

Motor.ru

Новинка называется GTstreet R Flyweight и она на 60 килограммов легче обычного спорткара. До первой «сотни» двухдверка разгоняется всего за 2,5 секунды, её максимальная скорость — 350 километров в час. В оснащение купе вошли каркас безопасности, гоночные кресла-ковши, регулируемые амортизаторы Öhlins и кованые колеса диаметром 20 дюймов спереди и 21 сзади.

Представлен «легковесный» Porsche 911 Turbo S: 800 сил и 2,5 секунды до «сотни»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Слухи о том, что TechArt работает над первым собственным суперкаром, не подтвердились. Немецкое ателье действительно рассекретило новый автомобиль, но он оказался лишь дальнейшей эволюцией программы GTstreet R.

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Новинка получила имя GTstreet R Flyweight. Её выпустят в количестве 19 штук, что с 87-ю обычными GTstreet R будет отсылать к году основания фирмы.

Motor.ru

Так как двухдверка основана на Porsche 911 Turbo S поколения 992, то ей досталась оппозитная «битурбошестерка» 3.8. Даже в стоке она выдает 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, однако на GTstreet R и GTstreet R Flyweight отдачу довели до 800 сил и 950 Нм. Для этого пришлось заменить турбокомпрессоры, фильтры и кое-что ещё по мелочи, а также залить другой софт в блоки управления двигателем и трансмиссией.

Motor.ru

Вдобавок на GTstreet R Flyweight оптимизирована геометрия передней подвески. Штатные амортизаторы заменены на койловеры Öhlins. Облегченные кованые колеса Formula VI Race Flyweight позволили снизить неподрессоренные массы почти на пять килограммов по сравнению с предыдущими Formula VI Race. А сваренная вручную выпускная система с переключаемым клапаном оказалось легче на 2,8 килограмма.

Motor.ru

Как результат, до первой «сотни» купе разгоняется за 2,5 секунды (у обычного 911 Turbo S — 2,8 с), до 200 — за 7,5. Максималка превышает 350 километров в час, хотя у исходника ограничитель срабатывает на 330.

В угоду аэродинамике на машине появились новый сплиттер, боковые «крылышки», крылья с «жабрами» и антикрыло с тремя положениями одной из плоскостей.

Капот теперь крепится с помощью быстросъемных фиксаторов, вместо заднего стекла — поликарбонат, заднего дивана нет. Неудивительно, что после всех этих доработок Flyweight скинул 60 килограммов.

Наконец, опциональный для обычных GTstreet R пакет Clubsport «легковесу» предложен по умолчанию. Он включает кресла Recaro Podium CF с распечатанными на 3D-принтере подушками, шеститочечные ремни, каркас безопасности и огнетушитель. Ну а поскольку машина предназначена в первую очередь для гонок, то в ней можно ездить c системой защиты шеи и головы HANS.

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