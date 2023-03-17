64-летнюю «Волгу» без пробега продают в России за 21 миллион рублей

Объявление о продаже эксклюзивного седана бирюзового цвета опубликовал частный продавец на портале Авто.ру. Владелец автомобиля утверждает, что модель никогда не ставили на учет и практически не эксплуатировали. За солидные 64 года жизни машина прошла символические 190 километров. При этом уникальная «Волга», сохранившаяся в идеальном внешнем и техническом состоянии, в настоящее время находится в городской ретроколлекции.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Под капотом заднеприводного ГАЗ-21 «Волга» 21В находится 2,5-литровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 70 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает трехступенчатая механическая коробка передач. Седан оборудован централизованной системой смазки, штатными покрышками Я-127 и аккумулятором 1959 года. Кроме того, на автомобиле до сих пор сохранились заводские пломбы и этикетки.

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Вместе с эксклюзивной машиной покупатель получит оригинальный комплект документов и ключей. Продавец считает, что единственная в своем роде «Волга» станет прекрасным пополнением музейной или частной коллекции. Приобрести 64-летний седан можно за 21 миллион рублей.

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