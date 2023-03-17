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8 минут назад

Фермеры затопили свои пикапы, чтобы остановить наводнение

Motor.ru

В Калифорнии выдалась одна из самых влажных зим в истории. Кроме того, в регионе прошло несколько штормов, которые привели к подтоплению территорий. Аналогичная ситуация произошла и в долине Сан-Хоакин, где расположена дамба, защищающая сад с фисташковыми деревьями. После того, как сооружение прорвало потоком воды местные фермеры попытались заделать брешь с помощью собственных автомобилей, груженных песком.

Фермеры затопили свои пикапы, чтобы остановить наводнение
Фото: Motor.ruMotor.ru

После того, как дамбу частично смыло, вода сильным потоком хлынула в фисташковый сад. Не теряя времени, местные фермеры заполнили кузова пикапов Ford F-150 и Chevrolet Silverado песком и грязью, и отправили автомобили в место прорыва. Грузовики сумели перекрыть дыру в сооружение, в результате чего потоп прекратился.

Благодаря слаженным действиям фермерам удалось на время восстановить дамбу. После того, как вода перестанет прибывать, жители планируют извлечь свои автомобили и отправить их на восстановление. Один из членов общины заявил, что решительные действия мужчин позволили сохранить фисташковые деревья, которые являются средством инвестиций для местных жителей.

В июне прошлого года в Майами произошло наводнение, которое уничтожило коллекцию роскошных автомобилей на сумму около трех миллионов долларов. В числе пострадавших оказались несколько суперкаров Ferrari и пару кроссоверов Rolls-Royce.

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