По Крымскому мосту после его открытия проехало более 23,5 млн автомобилей

Общее количество автомобилей, проехавших по Крымскому мосту с момента его открытия в октябре 2018 года, превысило 23,5 млн. Строительство моста оказало позитивное влияние на развитие ряда отраслей экономики полуострова. Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
"Возведение Крымского моста и строительство трассы "Таврида" придало мощный импульс социально-экономическому развитию Крыма, позитивно повлияло на развитие туризма, торговли, агропромышленного комплекса, выросла инвестиционная активность. Более 23,5 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента открытия", - сказал Устинов.
По его словам, транспортная отрасль Крыма активно развивается.
"В 2022 году автомобильным транспортом общего пользования в Республике Крым перевезены 128,4 млн пассажиров, что на 7,8% больше, чем в 2021 году, в городе Севастополе - более 52,7 млн пассажиров, на 12% больше, чем в 2021 году. Морскими портами Крыма в 2022 году обработано 1,7 млн тонн грузов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2021 году", - отметил полпред.