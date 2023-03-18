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33 минуты назад

По Крымскому мосту после его открытия проехало более 23,5 млн автомобилей

ТАСС

Общее количество автомобилей, проехавших по Крымскому мосту с момента его открытия в октябре 2018 года, превысило 23,5 млн. Строительство моста оказало позитивное влияние на развитие ряда отраслей экономики полуострова. Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

По Крымскому мосту после его открытия проехало более 23,5 млн автомобилей
Фото: ТАССТАСС

"Возведение Крымского моста и строительство трассы "Таврида" придало мощный импульс социально-экономическому развитию Крыма, позитивно повлияло на развитие туризма, торговли, агропромышленного комплекса, выросла инвестиционная активность. Более 23,5 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента открытия", - сказал Устинов.

По его словам, транспортная отрасль Крыма активно развивается.

"В 2022 году автомобильным транспортом общего пользования в Республике Крым перевезены 128,4 млн пассажиров, что на 7,8% больше, чем в 2021 году, в городе Севастополе - более 52,7 млн пассажиров, на 12% больше, чем в 2021 году. Морскими портами Крыма в 2022 году обработано 1,7 млн тонн грузов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2021 году", - отметил полпред.

Автоновости,Владимир Устинов,
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