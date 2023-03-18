По Крымскому мосту после его открытия проехало более 23,5 млн автомобилей

"В 2022 году автомобильным транспортом общего пользования в Республике Крым перевезены 128,4 млн пассажиров, что на 7,8% больше, чем в 2021 году, в городе Севастополе - более 52,7 млн пассажиров, на 12% больше, чем в 2021 году. Морскими портами Крыма в 2022 году обработано 1,7 млн тонн грузов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2021 году", - отметил полпред.