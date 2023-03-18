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31 минуту назад

Автоэксперт Зиновьев посоветовал альтернативу китайским кроссоверам по разумной цене

runews24.ru

Японский кроссовер Mitsubishi Xpander сейчас продается России по цене, сравнимой с новой Lada Vesta, либо другим недорогим седанам или вместо многочисленных китайских кроссоверов, сообщил автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Купить такой кроссовер можно благодаря параллельному импорту по цене от 1,7 млн до 2,7 млн рублей.

При этом машина разрабатывалась для азиатского рынка, так как на ней много ездят в Индонезии, где ее собирают уже более пяти лет. Зиновьев отмечает, что кросс уже доказал свою надежность временем, а также хорошо подходит для российских дорог, обладая дорожным просветом в 225 мм.

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Машина не много потребляет топлива, так как работает на переднем приводе. В отдельные страны ее поставляют под брендом Nissan Livina.

Работу компактвэну обеспечивает атмосферный двигатель с рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 105 лошадиных сил. В то же время и есть проблема у моторов этих машин. Они начинают потреблять масло сверх нормы спустя 100 тысяч км пробега, заключил автоэксперт.

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