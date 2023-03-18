Jeep покажет розовый Wrangler и голубой Grand Wagoneer

В 2023 году мероприятие пройдёт в окрестностях городка Моаб в американском штате Юта с 1 по 9 апреля. Фестиваль, который стал традиционным местом премьеры ярких прототипов от легендарного американского автопроизводителя, в этот раз станет площадкой для презентации сразу нескольких доработанных моделей американских внедорожников. К тизерам проектов на базе Jeep Wrangler прибавились анонсы проектов на основе Jeep Grand Wagoneer и Jeep Gladiator.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Все автомобили будут созданы силами придворного ателье Mopar с помощью деталей из каталога официальных аксессуаров Jeep Performance Parts. Традиционно практически серийные на вид модели будут представлены вместе с подготовленными в единственном экземпляре специально для мероприятия проектами.

В 2023 году бренд сделает ставку на экологичность — за основу будут взяты как минимум гибридные модификации 4xe, а как максимум — машины оснастят и полностью электрической силовой установкой. Но подробностей о технических характеристиках новых концепт-каров пока нет.