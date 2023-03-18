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48 минут назад

Новая BMW M2 стала сейфти-каром чемпионата мира по мотогонкам

Motor.ru

С 1999 года официальным поставщиком служебных машин, включая автомобили безопасности, для чемпионата мира по мотогонкам является BMW. В юбилейный 25-й год сотрудничества был представлен новый сейфти-кар, в основу которого легло последнее поколение дорожного спорткара BMW M2. У двухдверки появилась специальная ливрея, сочетающая фирменные цвета BMW M с белыми, чёрными и серыми элементами, а также дополнительные блоки освещения и аксессуары из официального каталога M Performance.

Новая BMW M2 стала сейфти-каром чемпионата мира по мотогонкам
Фото: Motor.ruMotor.ru

Как и прочие машины безопасности MotoGP, новинка получила углепластиковый аэродинамический обвес, включая антикрыло и спортивную выхлопную систему с выведенными в центр заднего бампера патрубками. Дополняют экстерьер установленные на крыше и в переднем бампере проблесковые огни

В салоне автомобиля установлен полукаркас безопасности, дополненный гоночными сиденьями Recaro с шеститочечными ремнями безопасности и встроенной системой пожаротушения. Также появились пульты управления светодиодными маячками и система радиосвязи.

Технически BMW M2 для MotoGP не отличается от базового купе. Напомним, двухдверка получила 6-цилиндровый двигатель — турбомотор выдает 460 лошадиных сил и соответствует агрегату более крупных BMW M3 и BMW M4. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — задний.

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