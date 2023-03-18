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12 минут назад

Gordon Murray Automotive начала выпуск долгожданного суперкара T.50

Motor.ru

В 2020 году фирма, принадлежащая главному конструктору легендарного McLaren F1 Гордону Мюррею, представила купе T.50 — лёгкий и лаконичный суперкар, который призван стать идеологическим наследником культового McLaren F1. Поставки серийных машин клиентам пока не начались, поскольку многочисленные тесты завершились только в начале 2023 года, а сборку первого экземпляра автомобиля начали лишь в марте. К производству запланировано лишь 100 экземпляров карбонового суперкара.

Gordon Murray Automotive начала выпуск долгожданного суперкара T.50
Фото: Motor.ruMotor.ru

Суперкар оснащён 633-сильным атмосферным 3,9-литровым V12 совместной разработки GMA и Cosworth. Все автомобили распроданы, но клиентам придётся подождать своих машин, поскольку выпуск только начался.

Первый экземпляр GMA T.50 получил памятный знак — на карбоновом монококе, вокруг которого строится купе, расписался сам Гордон Мюррей. Автограф легендарный конструктор оставил на углепластиковой панели, расположенной за местом водителя.

«Разработка и тесты T.50 были невероятным путешествием, поэтому увидеть предмет инженерного искусства — карбоновый монокок первого клиентского автомобиля, готового к сборке, менее чем за два с половиной года с начала работы — невероятно приятно. Полтора года спустя после презентации — это просто волшебный срок», — сказал Мюррей, подписав первый экземпляр T.50.

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