Gordon Murray Automotive начала выпуск долгожданного суперкара T.50

В 2020 году фирма, принадлежащая главному конструктору легендарного McLaren F1 Гордону Мюррею, представила купе T.50 — лёгкий и лаконичный суперкар, который призван стать идеологическим наследником культового McLaren F1. Поставки серийных машин клиентам пока не начались, поскольку многочисленные тесты завершились только в начале 2023 года, а сборку первого экземпляра автомобиля начали лишь в марте. К производству запланировано лишь 100 экземпляров карбонового суперкара.
Суперкар оснащён 633-сильным атмосферным 3,9-литровым V12 совместной разработки GMA и Cosworth. Все автомобили распроданы, но клиентам придётся подождать своих машин, поскольку выпуск только начался.
Первый экземпляр GMA T.50 получил памятный знак — на карбоновом монококе, вокруг которого строится купе, расписался сам Гордон Мюррей. Автограф легендарный конструктор оставил на углепластиковой панели, расположенной за местом водителя.
«Разработка и тесты T.50 были невероятным путешествием, поэтому увидеть предмет инженерного искусства — карбоновый монокок первого клиентского автомобиля, готового к сборке, менее чем за два с половиной года с начала работы — невероятно приятно. Полтора года спустя после презентации — это просто волшебный срок», — сказал Мюррей, подписав первый экземпляр T.50.