Gordon Murray Automotive начала выпуск долгожданного суперкара T.50

«Разработка и тесты T.50 были невероятным путешествием, поэтому увидеть предмет инженерного искусства — карбоновый монокок первого клиентского автомобиля, готового к сборке, менее чем за два с половиной года с начала работы — невероятно приятно. Полтора года спустя после презентации — это просто волшебный срок», — сказал Мюррей, подписав первый экземпляр T.50.