Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
25 минут назад

Эксклюзивная версия BMW M4 получила тюнинг от Manhart

Motor.ru

В 2016 году компания BMW представила спецверсию трекового купе M4 GTS, посвященную Марко Виттманну чемпиону немецкого кузовного чемпионата DTM того сезона. Новинка отличалась раскраской кузова, наличием дополнительных аэродинамических элементов на передних крыльях и чёрными колёсными дисками. Всего сделали 200 экземпляров модели M4 DTM Championship Edition, а теперь одно из таких купе доработало тюнинг-ателье Manhart. Интерьер купе оставили почти без доработок.

Эксклюзивная версия BMW M4 получила тюнинг от Manhart
Фото: ManhartManhart

Базовое купе оснащалось 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 500 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента.

После вмешательства немецких специалистов, изменивших программу управления двигателем и установивших более производительные турбины, которые оптимизировали работу систему охлаждения, отдача выросла до 708 лошадиных сил и 980 Нм.

Проект Manhart MH4 GTR в ливрее Marlboro Motorsports получил дополнительный аэродинамический обвес из углепластика, а также новые 20-дюймовые колёса Concave One с шинами Michelin и выхлопную систему из нержавеющей стали. Поскольку машина уже с завода оснащена полукаркасом безопасности, спортивными сиденьями и многоточечными ремнями, в Manhart ограничились инсталляцией многофункционального дисплея Awron на место одного из центральных воздуховодов.

Автоновости,BMW M4,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий