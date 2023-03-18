Эксклюзивная версия BMW M4 получила тюнинг от Manhart

В 2016 году компания BMW представила спецверсию трекового купе M4 GTS, посвященную Марко Виттманну чемпиону немецкого кузовного чемпионата DTM того сезона. Новинка отличалась раскраской кузова, наличием дополнительных аэродинамических элементов на передних крыльях и чёрными колёсными дисками. Всего сделали 200 экземпляров модели M4 DTM Championship Edition, а теперь одно из таких купе доработало тюнинг-ателье Manhart. Интерьер купе оставили почти без доработок.

Фото: Manhart Manhart

Базовое купе оснащалось 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 500 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента.

После вмешательства немецких специалистов, изменивших программу управления двигателем и установивших более производительные турбины, которые оптимизировали работу систему охлаждения, отдача выросла до 708 лошадиных сил и 980 Нм.