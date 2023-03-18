АвтоВАЗ использует лакокрасочные материалы из Китая для автомобилей

Компания АвтоВАЗ начала использовать китайские материалы для покраски автомобилей. Ранее в производство запустили комплектующие от новых поставщиков.

Фото:

На производственную площадку АвтоВАЗа ранее прибыли новые лакокрасочные материалы. Известно, что их поставкой занимается компания из Китая. Ранее у отечественного производителя был другой поставщик.

Известно, что сотрудники лакокрасочного цеха уже используют лак от новой компании. Таким составом автомобили покрываются во время покраски. Специалисты на заводе отмечают, что прежние материалы были намного лучше в работе. В настоящее время качество покраски легковых автомобилей сохраняется средним.

Напомним, что с начала года компания “АвтоВАЗ” борется с дефицитом лакокрасочных материалов и комплектующих, которые используются для сборки. По этой причине популярные автомобили выходят с конвейера всего в 3 оттенках - белом, черном и темно-зеленом. Сотрудничество с новым поставщиком позволит производителю решить проблемы с нехваткой материалов. Кроме того, клиентам снова будут предлагать автомобили в богатой гамме оттенков.

Ранее в Минпромторге РФ комментировали проблему, связанную с нехваткой краски и лака. Представители ведомства сообщили, что ситуация носит кратковременный характер и не будет влиять на запланированные объемы производства.