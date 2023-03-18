Новейший кроссовер от Geely и Volvo раскрыли на снимках

Фирма Lynk & Co поделилась серией фотографий паркетника 08 — среднеразмерной модели, разработанной на архитектуре CMA. По шасси и двигателям новинка Lynk & Co окажется частично унифицирована с актуальными моделями Geely и Volvo, а ставку сделают на заряжаемые гибридные системы на основе 1,5-литрового турбомотора. Публичную премьеру ждут 30 марта.

Фото: Lynk & Co Lynk & Co

У «восьмёрки» узнаваемая внешность с характерными двухсекционными дневными ходовыми огнями и фонарём во всю ширину кузова. Хитрая оптика — не единственная «фишка». Дизайнеры Lynk & Co удивили необычным креплением наружных зеркал заднего вида, мудрёными боковинами и сложным рисунком «аэродинамичных» колёсных дисков.

Интерьер пока показан только на рендере, но уже понятно — весь интерфейс «завязан» на огромный тачскрин медиасистемы с операционной системой Flyme Auto китайского производителя смартфонов Meizu. Приборной панели в привычном виде не будет вовсе (только проекционный экран), а количество «физических» клавиш сведено к минимуму.

Lynk & Co

Lynk & Co

Lynk & Co

По неофициальным данным, длина Lynk & Co 08 составит около 4,7-4,8 метра, а бензиновым двигателем окажется современная 1,5-литровая «турбочетвёрка», знакомая по обновлённому Geely Coolray. Пока «восьмёрка» не прошла сертификацию в Китае, так что точных характеристик нет.