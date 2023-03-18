КамАЗ назвал спекулятивными цены на китайские грузовики

Заместитель гендиректора КАМАЗа по взаимодействию с органами государственной власти Михаил Матасов заявил в Совете Федерации, что таможенная стоимость китайских автомобилей варьируется в диапазоне от 50 до 60 тысяч долларов, в то время как рыночная цена составляет от 110 до 120 тысяч долларов. Впрочем, на российском заводе признают, что продукция КамАЗа и китайских конкурентов равна в цене.

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На КамАЗе объясняют высокую цену отечественных грузовиков наличием сервисного обслуживания. Ещё один фактор — увеличение себестоимости продукции. Ранее на заводе объясняли, как российские запасные части оказываются дороже импортных. Есть и другая сторона медали: Михаил Матасов отметил, что в 2023 году КамАЗу удалось приблизиться к показателям локализации советского времени.

По оценкам КамАЗа в сегменте магистральных тягачей автогигант из Набережных Челнов займёт больше половины рынка — будет выпущено девять тысяч единиц техники. По сравнению с декабрём 2022 года прогноз ухудшился на 15 процентов: тогда на заводе планировали выпустить 10,6 тысячи грузовиков поколений К4 и К5. Доля китайских тягачей составит около четверти рынка — аналитики КамАЗа считают, что покупателей найдут около 4000 машин из Поднебесной.