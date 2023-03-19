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1 час назад

Средний доход российских таксистов вырос на треть

Lenta.ruиещё 2

Средний доход российских таксистов за смену вырос за год на 33 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «ГТК Холдинга».

Доход российских таксистов вырос на треть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В среднем смена длится около 8 часов. Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33 процента», — сказано в материале.

Отмечается, что в годом ранее этот показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. При этом чистый заработок водителя такси составляет порядка 35-40 процента от этой суммы. Исследование также показало, что за год выросло и количество заказов, выполняемых таксистом в час.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта разрабатывает механизм, который лишит водителей такси возможности работать более 12 часов, меняя агрегаторов. В настоящее время недобросовестные таксисты превышают допустимый лимит работы в сутки, просто переключившись на другую компанию и продолжая брать заказы.

С 1 марта в России заработали новые правила для водителей такси и общественного транспорта. К управлению автобусами, троллейбусами, трамваями не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

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