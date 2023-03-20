Китайские автомобили могут занять 60% рынка России в 2023 году

Доля китайских автомобилей на российском авторынке по итогам этого года может превысить 60%, об этом рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, пишут «Известия».
«В 2023 году доля новых китайских авто в продажах может быть 60% и выше. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной. Поэтому фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или не китайский», — сказал Ольховский.
С таким прогнозом согласился президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его словам, у официальных дилеров не осталось других машин, кроме Lada и моделей китайских брендов.
В этом году китайские машины лидировали на российском рынке недели подряд. По итогам последней из них среди брендов лидером стала Lada (4,1 тыс. шт.; доля 34,3%), за ней расположились три китайских производителя — Chery (1353 шт.; 11,2%), Haval (1196 шт.; 9,9%) и Geely (876 шт.; 7,3%).