Китайские автомобили могут занять 60% рынка России в 2023 году

«В 2023 году доля новых китайских авто в продажах может быть 60% и выше. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной. Поэтому фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или не китайский», — сказал Ольховский.