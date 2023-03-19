Новый Nissan Patrol может стать последовательным гибридом

Внедорожник Nissan Patrol может стать последовательным гибридом.

Фото: © Nissan © Nissan

Австралийское издание Which Car написало о возможной электрификации рамных Nissan, в том числе полноразмерных моделей Patrol и Navara. Журналисты сослались на вице-президента Nissan Шуничи Инамидзиму, который дал понять: гибридная технология e-Power применима в более крупных автомобилях, в том числе на комтрансе. Впрочем, топ-менеджер подчеркнул, что окончательное решение ещё не принято.

Шуничи Инамидзима дал понять: появление технологии e-Power на внедорожнике Patrol и соразмерных моделях будет зависеть от многих факторов — запросов клиентов, наличия зарядной инфраструктуры и цен на ископаемое топливо. Инженеры Nissan готовы рассмотреть и вариант с гибридом, и полностью электрическую версию.

Nissan утверждает, что электросистема способна передавать крутящий момент в десять тысяч раз быстрее, чем механический дифференциал, поэтому возможная электрификация Patrol и Navara не скажется на их внедорожных качествах.

В Европе гибриды e-Power придут на смену дизельным версиям. Всё дело в том, что агрегаты на «тяжёлом» топливе нецелесообразно адаптировать к экостандартам «Евро-7», которые планируют ввести в Евросоюзе к 2025 году. В 2026 году обычные бензиновые версии Nissan и гибриды e-Power должны сравняться по цене.