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1 час назад

Новый Nissan Patrol может стать последовательным гибридом

Motor.ru

Внедорожник Nissan Patrol может стать последовательным гибридом.

Новый Nissan Patrol может стать последовательным гибридом
Фото: © Nissan© Nissan

Австралийское издание Which Car написало о возможной электрификации рамных Nissan, в том числе полноразмерных моделей Patrol и Navara. Журналисты сослались на вице-президента Nissan Шуничи Инамидзиму, который дал понять: гибридная технология e-Power применима в более крупных автомобилях, в том числе на комтрансе. Впрочем, топ-менеджер подчеркнул, что окончательное решение ещё не принято.

Шуничи Инамидзима дал понять: появление технологии e-Power на внедорожнике Patrol и соразмерных моделях будет зависеть от многих факторов — запросов клиентов, наличия зарядной инфраструктуры и цен на ископаемое топливо. Инженеры Nissan готовы рассмотреть и вариант с гибридом, и полностью электрическую версию.

Nissan утверждает, что электросистема способна передавать крутящий момент в десять тысяч раз быстрее, чем механический дифференциал, поэтому возможная электрификация Patrol и Navara не скажется на их внедорожных качествах.

В Европе гибриды e-Power придут на смену дизельным версиям. Всё дело в том, что агрегаты на «тяжёлом» топливе нецелесообразно адаптировать к экостандартам «Евро-7», которые планируют ввести в Евросоюзе к 2025 году. В 2026 году обычные бензиновые версии Nissan и гибриды e-Power должны сравняться по цене.

Даже без электрификации внедорожники Patrol и пикапы Navara следующего поколения ждёт глобальный апгрейд. Дело в том, что дни V8 объёмом 5,6 литра сочтены: совсем скоро Nissan вслед за Toyota перейдёт от безнаддувного мотора к твин-турбо V6 объёмом 3,5 литра.

Автоновости,Nissan Patrol,Nissan,Toyota,ЕС,
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