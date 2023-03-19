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1 час назад

Новый Mercedes-AMG SL 63 получил доработки от Mansory

Motor.ru

Компания Mansory показала тюнинг нового родстера Mercedes-AMG SL 63 4Matic+.

Новый Mercedes-AMG SL 63 получил доработки от Mansory
Фото: © Mansory© Mansory

Ателье представило пакет доработок для Mercedes-AMG SL 63 последнего поколения. Фирма, известная своими необычными проектами и радикальными аэродинамическими обвесами, после череды эксклюзивных купе на базе серийных кроссоверов и внедорожников вернулась к доработке «обычных» автомобилей. На сей раз в руках специалистов оказался флагманский вариант открытого спорткара Mercedes-AMG в актуальном кузове R232. Автомобиль получил аэродинамический обвес из неокрашенного углепластика.

Из карбона выполнены капот, решётка радиатора, передний и задний бамперы, а также пороги и стационарное антикрыло. Дополняют экстерьер чёрные 22-дюймовые колёса. Тюнинг в глаза не бросается, поскольку карбон на чёрном кузове не выделяется.

Салон выполнен на контрасте с кузовом — интерьер полностью обит белоснежной кожей, которую дополняют вставки из лакированного углепластика. Но по желанию клиента в Mansory готовы переоформить салон в любой другой цветовой гамме и с использованием любых материалов.

Стандартный Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ оснащается турбомотором V8 4.0 (585 сил, 800 Нм), 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Если этого мало, то в ателье предлагают две программы, увеличивающие мощность до 720 или 850 лошадиных сил. Во втором случае родстер сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,2 секунды и развивать 332 километра в час максимальной скорости.

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