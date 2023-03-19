Новый Mercedes-AMG SL 63 получил доработки от Mansory

Компания Mansory показала тюнинг нового родстера Mercedes-AMG SL 63 4Matic+.

Фото: © Mansory © Mansory

Ателье представило пакет доработок для Mercedes-AMG SL 63 последнего поколения. Фирма, известная своими необычными проектами и радикальными аэродинамическими обвесами, после череды эксклюзивных купе на базе серийных кроссоверов и внедорожников вернулась к доработке «обычных» автомобилей. На сей раз в руках специалистов оказался флагманский вариант открытого спорткара Mercedes-AMG в актуальном кузове R232. Автомобиль получил аэродинамический обвес из неокрашенного углепластика.

Из карбона выполнены капот, решётка радиатора, передний и задний бамперы, а также пороги и стационарное антикрыло. Дополняют экстерьер чёрные 22-дюймовые колёса. Тюнинг в глаза не бросается, поскольку карбон на чёрном кузове не выделяется.

Салон выполнен на контрасте с кузовом — интерьер полностью обит белоснежной кожей, которую дополняют вставки из лакированного углепластика. Но по желанию клиента в Mansory готовы переоформить салон в любой другой цветовой гамме и с использованием любых материалов.