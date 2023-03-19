Обновленный Alpine A110 S блестяще прошел «лосиный тест»

Обновлённый спорткар Alpine A110 S испытали «лосиным тестом».

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Испанское издание km77 протестировало рестайлинговое купе Alpine A110 традиционным для себя способом: в рамках заездов машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведённого автомобилю коридора, а затем вернуться в свою полосу движения. Модель в версии S приятно удивила экспертов своим поведением на полигоне. Журналисты подчеркнули, что Alpine сочетает в себе быстроту реакций на движения руля и минимальные крены кузова.

Купе Alpine A110 S имеет 290-сильный турбомотор объёмом 1,8 литра и 7-ступенчатый преселективный «робот», который после обновления получил новые настройки. Естественно, что автомобиль изначально проектировался с прицелом на быструю езду по извилистым дорогам, так что и на полигонных тестах он не сплоховал.

На эталонной для издания скорости 77 километров в час пройти испытание удалось безо всяких проблем — даже на скорости 80 километров в час спорткар остался в пределах конусов.