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2 часа назад

Обновлённый Alpine A110 S блестяще прошёл «лосиный тест»

Motor.ru

Обновлённый спорткар Alpine A110 S испытали «лосиным тестом».

Обновленный Alpine A110 S блестяще прошел «лосиный тест»
Фото: © km77.com© km77.com

Испанское издание km77 протестировало рестайлинговое купе Alpine A110 традиционным для себя способом: в рамках заездов машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведённого автомобилю коридора, а затем вернуться в свою полосу движения. Модель в версии S приятно удивила экспертов своим поведением на полигоне. Журналисты подчеркнули, что Alpine сочетает в себе быстроту реакций на движения руля и минимальные крены кузова.

Купе Alpine A110 S имеет 290-сильный турбомотор объёмом 1,8 литра и 7-ступенчатый преселективный «робот», который после обновления получил новые настройки. Естественно, что автомобиль изначально проектировался с прицелом на быструю езду по извилистым дорогам, так что и на полигонных тестах он не сплоховал.

На эталонной для издания скорости 77 километров в час пройти испытание удалось безо всяких проблем — даже на скорости 80 километров в час спорткар остался в пределах конусов.

И хотя установить рекорд «лосиного теста» A110 S не удалось — установленная Tesla Model 3, Tesla Model Y и Ford Focus планка в 83 километра в час осталась непокорённой — зато купе стало лучшим в слаломе. Французская модель прошла зачётную дистанцию всего за 21,6 секунды.

Автоновости,Ford Focus,Tesla Model 3,Tesla,
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