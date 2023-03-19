Очень редкий Ferrari c плеером iPod в комплекте выставили на продажу

Редчайший Ferrari Scuderia Spider 16M появился в продаже.

Фото: © Bring a Trailer © Bring a Trailer

В 2008 году заводская команда Ferrari в 16-й раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов и этот успех в чемпионате мира итальянский автопроизводитель решил отметить выпуском лимитированного дорожного спорткара. На основе открытого спорткара F430 Spider компания выпустила модель Scuderia Spider 16M. И один из эксклюзивных автомобилей появился в продаже на платформе Bring a Trailer, причём в максимально возможной комплектации и с полным комплектом документов, заводских инструментов и всех аксессуаров, которые получал первый владелец.

Как и большинство из 499 экземпляров Ferrari Scuderia Spider 16M, автомобиль окрашен в в оттенок Rosso Corsa с декоративной полосой Tricolore в цветах национального флага Италии. Машина с пробегом около 4800 километров сохранила штатные 19-дюймовые колёса с шинами Pirelli P Zero Corsa.

Салон отделан лакированным углепластиком, а кресла обиты чёрной кожей с красной строчкой и вставками из фактурной ткани. Особенностью автомобиля является iPod Touch в штатной комплектации — культовый плеер Apple имеет собственную док-станцию, встроенную в переднюю панель, поскольку гаджет заменяет бортовую мультимедийную систему.