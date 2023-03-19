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59 минут назад

Очень редкий Ferrari c плеером iPod в комплекте выставили на продажу

Motor.ru

Редчайший Ferrari Scuderia Spider 16M появился в продаже.

Очень редкий Ferrari c плеером iPod в комплекте выставили на продажу
Фото: © Bring a Trailer© Bring a Trailer

В 2008 году заводская команда Ferrari в 16-й раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов и этот успех в чемпионате мира итальянский автопроизводитель решил отметить выпуском лимитированного дорожного спорткара. На основе открытого спорткара F430 Spider компания выпустила модель Scuderia Spider 16M. И один из эксклюзивных автомобилей появился в продаже на платформе Bring a Trailer, причём в максимально возможной комплектации и с полным комплектом документов, заводских инструментов и всех аксессуаров, которые получал первый владелец.

Как и большинство из 499 экземпляров Ferrari Scuderia Spider 16M, автомобиль окрашен в в оттенок Rosso Corsa с декоративной полосой Tricolore в цветах национального флага Италии. Машина с пробегом около 4800 километров сохранила штатные 19-дюймовые колёса с шинами Pirelli P Zero Corsa.

Салон отделан лакированным углепластиком, а кресла обиты чёрной кожей с красной строчкой и вставками из фактурной ткани. Особенностью автомобиля является iPod Touch в штатной комплектации — культовый плеер Apple имеет собственную док-станцию, встроенную в переднюю панель, поскольку гаджет заменяет бортовую мультимедийную систему.

В комплекте со суперкаром поставляется не только плеер, но и фирменный чехол для него. Scuderia Spider 16M оснащается 4,3-литровым V8, который у лимитированной модификации выдаёт 510 лошадиных сил. При этом спорткар на 80 килограммов легче, чем базовый Ferrari F430 Spider, за счёт расширенного использования углепластика в конструкции.

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