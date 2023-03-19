Lamborghini Urus получил необычный тюнинг в ирландском стиле

Компания Carlex Design показала Lamborghini Urus по-ирландски.

Фото: © Carlex Design © Carlex Design

Польское тюнинг-ателье, которое специализируется на обновлении интерьера автомобилей, представило свой последний проект, в основу которого лёг итальянский кроссовер Lamborghini Urus. Несмотря на возможность создать уникальный автомобиль в рамках заводской программы Ad Personam, неназванный клиент предпочёл обратиться к сторонней компании и сделать машину в ирландском стиле. Тем более, что премьера проекта состоялась в канун праздника Дня святого Патрика.

Кузов выполнен в сочетании двух цветов — тёмно-зелёного Racing Green и белоснежного Pearl White — которые стилизованы под краску, нанесённую с помощью кисти.

Carlex Design

Дополняют экстерьер новые колёса с центральной частью в цвет кузова, а также логотипы Carlex Design на капоте и задней стойке. Салон повторяет цветовую гамму кузова.