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37 минут назад

Lamborghini Urus получил необычный тюнинг в ирландском стиле

Motor.ru

Компания Carlex Design показала Lamborghini Urus по-ирландски.

Lamborghini Urus получил необычный тюнинг в ирландском стиле
Фото: © Carlex Design© Carlex Design

Польское тюнинг-ателье, которое специализируется на обновлении интерьера автомобилей, представило свой последний проект, в основу которого лёг итальянский кроссовер Lamborghini Urus. Несмотря на возможность создать уникальный автомобиль в рамках заводской программы Ad Personam, неназванный клиент предпочёл обратиться к сторонней компании и сделать машину в ирландском стиле. Тем более, что премьера проекта состоялась в канун праздника Дня святого Патрика.

Кузов выполнен в сочетании двух цветов — тёмно-зелёного Racing Green и белоснежного Pearl White — которые стилизованы под краску, нанесённую с помощью кисти.

Carlex Design

Дополняют экстерьер новые колёса с центральной частью в цвет кузова, а также логотипы Carlex Design на капоте и задней стойке. Салон повторяет цветовую гамму кузова.

Жемчужно-белый используется в верхней части салона, включая спинки сидений, центральный подлокотник и большую часть приборной панели, а нижние части сидений, подлокотники на дверях и коврики выполнены в темно-зелёном. Для отделки использованы кожа и алькантара, а декоративные панели сделаны из лакированного карбона.

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