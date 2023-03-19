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8 минут назад

В России насчитывается почти 600 тыс. автомобилей Lada Vesta

Газета.Ru

В России на 1 января 2023 года было зарегистрировано 595 тыс. автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на собственное исследование.

В России насчитывается почти 600 тыс. автомобилей Lada Vesta
Фото: LADALADA

Отмечается, что 63% от этого количества, или 373 тыс. единиц, приходится на седаны. Остальные 37% – это модификации Vesta SW и Vesta SW Cross (222 тыс.).

Порядка 86,5% Lada Vesta оснащены моторами 1,6 л. мощностью 106 л.с. Оставшиеся 13,5% машин оборудованы 122-сильными моторами объемом 1,8 л.

Большинство автомобилей Lada Vesta стоит на учете в Самарской области – 7,1% от общего числа. На втором и третьем месте находятся Татарстан (4,6%) и Башкортостан (4,2%). В топ-10 входят Свердловская область, Подмосковье, Пермский край, Дагестан, Челябинская область, Ставропольский край и Краснодарский край. Здесь доля Lada Vesta составляет от 3,5% до 3%.

Ранее сообщалось, что производитель автокомпонентов Faurecia, работавший в России с 2005 года, активно ищет покупателей на свои предприятия в Тольятти.

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