В России насчитывается почти 600 тыс. автомобилей Lada Vesta

В России на 1 января 2023 года было зарегистрировано 595 тыс. автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на собственное исследование.

Фото: LADA LADA

Отмечается, что 63% от этого количества, или 373 тыс. единиц, приходится на седаны. Остальные 37% – это модификации Vesta SW и Vesta SW Cross (222 тыс.).

Порядка 86,5% Lada Vesta оснащены моторами 1,6 л. мощностью 106 л.с. Оставшиеся 13,5% машин оборудованы 122-сильными моторами объемом 1,8 л.

Большинство автомобилей Lada Vesta стоит на учете в Самарской области – 7,1% от общего числа. На втором и третьем месте находятся Татарстан (4,6%) и Башкортостан (4,2%). В топ-10 входят Свердловская область, Подмосковье, Пермский край, Дагестан, Челябинская область, Ставропольский край и Краснодарский край. Здесь доля Lada Vesta составляет от 3,5% до 3%.