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12 минут назад

В Чехии рассказали о последствиях введения Евро-7

Илья Родин

Представитель Skoda Auto Мартин Ян рассказал, что в случае введения экологического стандарта Евро-7 компании придется закрыть одну из производственных площадок, а также уволить 3 тыс. человек. Об этом пишет портал чешский портал «Информ Прага».

В Чехии рассказали о последствиях введения Евро-7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мартин Ян уточнил, что поставщики также будут вынуждены сократить персонал своих предприятий. Он добавил, что в общей сложности на улице окажутся порядка 10 тыс. человек.

Предприниматель пояснил, что введение жестких стандартов приведет к резкому удорожанию стоимости автомобилей и потере интереса покупателей к ним. Соответственно, выпуск моделей Fabia, Scala и Kamiq придется прекратить.

По его оценке, нововведения ударят по всем европейским автогигантам, не только по чешским.

Ян отметил, что несмотря на заверения экологов, новый стандарт не улучшит воздух в Европе. Он заметил, что в результате повышения цен на транспортные средства замедлится обновление автопарка, люди будут и дальше пользоваться менее экологичными автомобилями.

Председатель профсоюзов компании Ярослав Повшик заявил, что проведет ряд консультаций с представителями других автопроизводителей. Он подчеркнул, что во время поездки в Брюссель постарается убедить чиновников в том, что не следует принимать новый стандарт.

Автоновости,Skoda,
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