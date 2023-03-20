Интерьер новейшего Hyundai Solaris больше не секрет

Индийские фотошпионы запечатлели салон предсерийного седана Verna (знаком россиянам под именем Solaris). У прототипа механическая 6-ступенчатая коробка передач и традиционный рычаг стояночного тормоза, но даже у такой, предположительно небогатой, версии есть цифровая приборная панель, медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином, подогрев кресел и комбинированная отделка передней панели.

Фото: MotorBeam / Autocar India MotorBeam / Autocar India

Пресс-служба индийского офиса Hyundai не особо скрывает новую Verna: сначала был раскрыт экстерьер, затем показали видео с задней частью салона и оптикой, в последнем тизере засветили ключевые особенности интерьера.

Известно, что в Индии предложат четыре комплектации Hyundai Verna, а на выбор будут доступны два двигателя объёмом 1,5 литра: атмосферный агрегат разовьёт 115 лошадиных сил, турбированный — 160 лошадиных сил.

С вышеупомянутой 6-ступенчатой «механикой» сочетаются оба, с базовым мотором в качестве опции предложат вариатор, с турбомотором — «робот». Подтверждено, что новое поколение седана окажется длиннее и шире предшественника, а расстояние от бампера до бампера увеличится до 4535 миллиметров.