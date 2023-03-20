Названы иномарки, которые оказались в дефиците в РФ

Наибольший дефицит автомобилей среди популярных иномарок в России зафиксирован на французскую Renault. Об этом сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", передает РИА Новости.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

"Наибольший дефицит сейчас зафиксирован на автомобили Renault.", - рассказали в ассоциации и отметили, что схожая ситуация, но не такая острая", наблюдается по южнокорейским брендам Kia и Hyundai.

В крупнейшем дилере по продаже авто в РФ "Рольфе" сообщили агентству, что запасы автомобилей Volkswagen и Skoda остались совсем небольшие, дефицит наблюдается в сегментах B и B+. В компании считают, что дефицит будет наблюдаться по мере замещения китайскими брендами.