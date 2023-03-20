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1 час назад

Дилеры сообщили, что наибольший дефицит среди иномарок в РФ приходится на машины Renault

Газета.Ruиещё 1

Наибольший дефицит автомобилей среди популярных иномарок в России зафиксирован на французскую Renault. Об этом сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", передает РИА Новости.

Названы иномарки, которые оказались в дефиците в РФ
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

"Наибольший дефицит сейчас зафиксирован на автомобили Renault.", - рассказали в ассоциации и отметили, что схожая ситуация, но не такая острая", наблюдается по южнокорейским брендам Kia и Hyundai.

В крупнейшем дилере по продаже авто в РФ "Рольфе" сообщили агентству, что запасы автомобилей Volkswagen и Skoda остались совсем небольшие, дефицит наблюдается в сегментах B и B+. В компании считают, что дефицит будет наблюдаться по мере замещения китайскими брендами.

Там также добавили, что дилер стремится восполнять нехватку наиболее востребованных моделей автомобилей через альтернативные каналы поставок. 13 марта стало известно, что Минпромторг России включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок.

Автоновости,Renault,Skoda,Hyundai,Kia,Volkswagen,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Минпромторг,
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