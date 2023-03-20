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35 минут назад

Тест пройден: бортовой компьютер Tesla успешно запустил улучшенную версию Crysis 3

Ferra.ru

Tesla достаточно давно продвигает игровые возможности своих электромобилей. В Сети уже появлялись ролики, демонстрирующие способность бортового компьютера автомобилей бренда запускать тот же Cyberpunk 2077.

Тест пройден: бортовой компьютер Tesla успешно запустил улучшенную версию Crysis 3
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же пользователи поделились роликом, на котором видно, что электромобиль Tesla успешно запустил ремастер Crysis 3. И это не удивительно!

Так, развлекательная система Tesla Model S и Model X оснащена процессором AMD Ryzen и графическим чипом Navi 23 — это железо обеспечивает автомобилю вычислительную мощность около 10 терафлопс. Это сравнимо с игровыми консолями Xbox Series X и PlayStation 5.

Напомним, что ещё в 2022 году Tesla внедрила в свои автомобили поддержку магазина игр Steam. Это сделало доступными для устройств компании тысячи игр, которые собирались на платформе в течение последних 20 лет.

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