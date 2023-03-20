Тест пройден: бортовой компьютер Tesla успешно запустил улучшенную версию Crysis 3

Tesla достаточно давно продвигает игровые возможности своих электромобилей. В Сети уже появлялись ролики, демонстрирующие способность бортового компьютера автомобилей бренда запускать тот же Cyberpunk 2077.

Теперь же пользователи поделились роликом, на котором видно, что электромобиль Tesla успешно запустил ремастер Crysis 3. И это не удивительно!

Так, развлекательная система Tesla Model S и Model X оснащена процессором AMD Ryzen и графическим чипом Navi 23 — это железо обеспечивает автомобилю вычислительную мощность около 10 терафлопс. Это сравнимо с игровыми консолями Xbox Series X и PlayStation 5.