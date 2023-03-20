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1 час назад

Преемник Audi A3 перейдет с переднего на задний привод

Motor.ru

Британский Autocar выяснил, что на смену A3 придёт электромобиль на платформе SSP с 800-вольтовой электросистемой, задним расположением двигателя и батареей между осями. По неофициальным даным, автономность преемника Audi A3 составит около 400 миль (643 километра), а в гамме останутся «заряженные» версии от подразделения Audi Sport с двухмоторной силовой установкой и полным приводом.

Преемник Audi A3 перейдет на задний привод
Фото: © Audi© Audi

Представитель Audi подтвердил разработку электрокара, который будет сравним по размерам с A3 и займёт нишу под кроссовером Q4 e-tron. Инсайдеры Autocar утверждают, что преемник хэтчбека гольф-класса появится до 2027 года, и не факт, что новинка сохранит имя A3.

Британские журналисты предполагают, что преемник Audi A3 будет доступен в форм-факторе пятидверного хэтчбека и четырёхдверного седана. У новинки будут другие пропорции, уменьшенные свесы, короткий капот, длинная база и просторный салон. По технике вероятна частичная унификация с первенцем архитектуры SSP — электроседаном проекта Trinity.

Актуальное поколение Audi A3 выпускается с 2020 года, и похоже семейству удастся прожить на конвейере полный шести- или семилетний цикл. С 2026 года все новинки немецкой марки лишатся двигателей внутреннего сгорания, так что у традиционных Audi есть два пути: трансформация в электромобиль или отставка без преемника.

Автоновости,Audi A3,Audi,
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