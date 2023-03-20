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2 часа назад

Гендиректор Volkswagen опроверг грядущий разрыв с концерном Ford

Motor.ru

Гендиректор Volkswagen опроверг грядущий разрыв с концерном Ford. Automotive News Europe приводит слова руководителя Volkswagen Оливера Блюма, который настаивает: сотрудничество с Ford в области электромобилей только усиливается. Заявление босса Volkswagen противоречит январскому интервью топ-менеджера Ford Мартина Сандерса. Тогда в «голубом овале» дали понять: дальнейшее партнёрство с немецкой маркой не планируется.

В Volkswagen отреагировали на слухи о разрыве с концерном Ford
Фото: Motor.ruMotor.ru

О возможных противоречиях между Volkswagen и Ford наверняка спросят на завтрашней презентации электрокроссовера на платформе MEB. Однако дискуссия Сандерса и Блюма будет заочной, ведь «голубой овал» старается не упоминать о технической общности новинки с ID.4, а топ-менеджеры немецкой марки вряд ли будут присутствовать в ходе дебюта электромобиля Ford.

Напомним, два месяца назад в европейском офисе Ford связали использование архитектуры MEB с переходным периодом и подчеркнули: партнёрство с Volkswagen будет ограничено двумя моделями, а к концу десятилетия электромобили Ford перейдут на собственную универсальную платформу-скейтборд.

Что касается сотрудничества Volkswagen и Ford в сфере коммерческого транспорта, то здесь противоречий пока нет: общность пикапов Ranger / Amarok и «каблучков» Tourneo Connect / Caddy, кажется, устраивает обе стороны, а жизненные циклы обеих моделей только начинаются.

Автоновости,Volkswagen,Оливер Блюм,Ford,
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