Кроссовер Audi Q7 вывели на испытания без камуфляжа

В настоящее время большинство автомобилей проходят только один косметический ремонт, прежде чем сменить поколение, но Audi Q7 теперь находится в процессе второго обновления.

Последние шпионские снимки показывают предсерийный автомобиль с минимальным количеством черной изоленты и без «умного камуфляжа», искажающего его реальную форму. Если вы увеличите масштаб передней части, вы сможете различить воздухозаборники уменьшенного размера. Решетка радиатора кажется немного больше, но черная окантовка вокруг фар не скрывает ничего примечательного. На самом деле, мы думаем, что формы фар останутся такими же, как и раньше, а вот их содержимое может измениться.