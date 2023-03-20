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27 минут назад

Компания Audi вывела на испытания кроссовер Audi Q7 без камуфляжа

ПроКроссовер.ру

В настоящее время большинство автомобилей проходят только один косметический ремонт, прежде чем сменить поколение, но Audi Q7 теперь находится в процессе второго обновления.

Кроссовер Audi Q7 вывели на испытания без камуфляжа
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

Последние шпионские снимки показывают предсерийный автомобиль с минимальным количеством черной изоленты и без «умного камуфляжа», искажающего его реальную форму. Если вы увеличите масштаб передней части, вы сможете различить воздухозаборники уменьшенного размера. Решетка радиатора кажется немного больше, но черная окантовка вокруг фар не скрывает ничего примечательного. На самом деле, мы думаем, что формы фар останутся такими же, как и раньше, а вот их содержимое может измениться.

Нынешний Audi Q7 имеет довольно устаревший интерьер, поэтому мы искренне надеемся, что он тоже обновится.

Автоновости,Audi Q7,Audi,
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