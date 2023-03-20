АвтоВАЗ допустил интеграцию с петербургским заводом Toyota

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что интеграция компании с петербургским заводом Toyota, если он будет передан ФГУП "НАМИ", пока нецелесообразна, но в целом не исключена.

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"Пока я не вижу необходимости с учетом свободных мощностей у АвтоВАЗа и контроля за тем сектором рынка, в котором АвтоВАЗ традиционно работает, и перспективами выхода на другие рынки - класса С и В за счет в том числе работы на заводе в Петербурге, не вижу смысла задействовать какие-то дополнительные мощности", - цитирует топ-менеджера РИА Новости.

Напомним, на бывшем предприятии Nissan в Санкт-Петербурге АвтоВАЗ начнет выпуск автомобилей во втором полугодии. Запланированный объем - до 10 тысяч машин, корректировки могут приниматься в зависимости от динамики спроса на российском рынке. В 2025-2027 годах объемы могут вырасти до 50-70 тысяч авто в год.

Автомобили планируется производить в тех сегментах и классах, которые не будут конкурировать с моделями Волжского завода.

Глава АвтоВАЗа отмечал, что хотя компания ведет переговоры со многими автопроизводителями, наибольшего прогресса она достигла именно с китайским производителем. Он также допустил, что у завода может быть не один партнер, а несколько.