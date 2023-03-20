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1 час назад

В России стартовали продажи нового Dacia Duster

Российская Газетаиещё 2

Один из частников привез в Россию Dacia Duster - модель, напомним, получила решетку со стилизованными горизонтальными полосками, в которые органично вписана новая эмблема, летом прошлого года. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2022 года без пробега просят 2 665 000 рублей.

В России стартовали продажи нового Duster
Фото: Пресс-служба DaciaПресс-служба Dacia

В объявлении указывается, что внедорожник растаможен в Беларуси, есть полный комплект документов для постановки на учет в РФ. Среди опций продавец выделяет подогрев передних сидений, систему контроля спуска с горы, датчик давления шин, складываемые зеркала с подогревом, систему помощи при парковке, камеру заднего вида, климат-контроль.

Двигатель у Duster дизельный (1,5 литра, 115 л.с.). Коробка - механическая. Привод - полный.

В России Duster, как и другие модели бренда Renault (Dacia у нас не продавались), не представлен: в мае 2022 года компания объявила о своем уходе из страны и передаче своих активов государству.

Пресс-служба Dacia
Пресс-служба Dacia
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