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59 минут назад

Маркетологи АвтоВАЗа не позволили выпускать Lada без электроусилителя руля

Российская Газетаиещё 3

Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин рассказал, как и почему в продажу не поступили "антисанкционные" автомобили Lada без такой опции, как электроусилитель руля.

Маркетологи АвтоВАЗа заблокировали выпуск Lada без электроусилителя руля
Фото: Юрий Зубко/РГЮрий Зубко/РГ

Во время перебоев с поставками комплектующих из-за введённых санкций и нарушенных логистических цепочек руководством страны и соответствующими ведомствами было разработано и принято решение об упрощении сертификации автомобилей и предоставлении производителям осуществлять выпуск продукции в упрощённых: временно не устанавливались ABS, подушки безопасности, по-прежнему сохраняется напряжённость с системой стабилизации, автоматическими трансмиссиями. Дмитрий Костромин подтвердил, что обсуждалась инициатива выпуска машин без ЭУР, однако была заблокирована маркетологами компании.

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"Такой разговор действительно был. Мы, маркетологи, выступали против инициативы, так как нельзя ухудшать качество продукта. Мы отстояли свою позицию и заблокировали реализацию идеи, - объяснил топ-менеджер АвтоВАЗа в интервью "Самарскому обозрению". - Если двигаться в русле подобной логики, так можно дойти до возвращения к практике 1990-х годов, когда считалось нормальным продавать машины без сидений: ведь потребитель потом сам может поставить то, что ему нужно. Такая позиция неправильная".

Вице-президент по продажам и маркетингу отметил, что в настоящее время "прежних проблем с электроусилителями руля больше нет".

В начале месяца АвтоВАЗ запустил производство нового поколения Lada Vesta, старт продаж которой запланирован на май этого года. На прошлой неделе автопроизводитель сообщил о расширении линейки внедорожников: в строй вернулась суперпроходимая Niva Bronto. В конце весны - начале лета появятся автомобили Lada с 16-клапанным мотором ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с., пока же модели отечественной марки сходят с конвейера только с 8-клапанными двигателями.

Возобновление выпуска автомобилей Lada с автоматической трансмиссией запланировано на следующий год.

"Прежней автоматической трансмиссии (японская Jatco. - прим. ред.) не будет, это не наше желание, это позиция наших бывших партнеров. Скопировать автоматическую трансмиссию механически - несложно, основная проблема в программном обеспечении", - объяснил Костромин.

Также в 2024 году начнётся производство Lada с мотором 1.8 литра и новой модели, которая пока известна как Lada Granta-2.

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