В Volkswagen отреагировали на слухи о разрыве с Ford

Гендиректор Volkswagen заявил, что речи о разрыве с концерном Ford не идет. Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на Automotive News Europe.

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Руководитель компании Оливер Блюм указал на усиление сотрудничества с Ford в области электромобилей.

В январе топ-менеджер Ford Мартин Сандерс предоставил другую информацию на этот счет. Он подал сигнал об отсутствии планов продолжать сотрудничество с немецким брендом.

В офисе Ford ранее заявили, что платформа Volkswagen MEB позволила сэкономить два года, но оказалась переходной технологией для Ford. Отмечалось, что американская фирма перейдет на электрическую архитектуру собственной разработки.