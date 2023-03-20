Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

В Volkswagen опровергли разрыв с Ford

Лера Букина

Гендиректор Volkswagen заявил, что речи о разрыве с концерном Ford не идет. Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на Automotive News Europe.

В Volkswagen отреагировали на слухи о разрыве с Ford
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель компании Оливер Блюм указал на усиление сотрудничества с Ford в области электромобилей.

В январе топ-менеджер Ford Мартин Сандерс предоставил другую информацию на этот счет. Он подал сигнал об отсутствии планов продолжать сотрудничество с немецким брендом.

В офисе Ford ранее заявили, что платформа Volkswagen MEB позволила сэкономить два года, но оказалась переходной технологией для Ford. Отмечалось, что американская фирма перейдет на электрическую архитектуру собственной разработки.

Ранее автомобильный гигант Ford Motor Co. оценил чистый убыток по итогам прошлого года в 1,981 млрд долларов. В предыдущем году прибыль фирмы составила 17,937 млрд долларов. Разводненный убыток в пересчете на акцию в 2022 году достиг 0,49 доллара после прибыли в 4,45 доллара годом ранее. Также зафиксирован рост выручки на 16%, до 158,057 миллиарда долларов.

Автоновости,Volkswagen,Оливер Блюм,Ford,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий