В Volkswagen отреагировали на слухи о разрыве с Ford

Гендиректор Volkswagen заявил, что речи о разрыве с концерном Ford не идет. Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на Automotive News Europe.
Руководитель компании Оливер Блюм указал на усиление сотрудничества с Ford в области электромобилей.
В январе топ-менеджер Ford Мартин Сандерс предоставил другую информацию на этот счет. Он подал сигнал об отсутствии планов продолжать сотрудничество с немецким брендом.
В офисе Ford ранее заявили, что платформа Volkswagen MEB позволила сэкономить два года, но оказалась переходной технологией для Ford. Отмечалось, что американская фирма перейдет на электрическую архитектуру собственной разработки.
Ранее автомобильный гигант Ford Motor Co. оценил чистый убыток по итогам прошлого года в 1,981 млрд долларов. В предыдущем году прибыль фирмы составила 17,937 млрд долларов. Разводненный убыток в пересчете на акцию в 2022 году достиг 0,49 доллара после прибыли в 4,45 доллара годом ранее. Также зафиксирован рост выручки на 16%, до 158,057 миллиарда долларов.