Новые "Москвичи" начали продавать со скидками

Дилеры возрожденного бренда "Москвич" начали давать скидки на кроссоверы. Максимальную выгоду (до 200 тысяч рублей) можно получить, если одновременно взять кредит, оформить расширенный страховой пакет и сдать имеющуюся машину по системе трейд-ин.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

Напомним, марка сейчас продает кроссоверы "Москвич 3" - это переднеприводный автомобиль с полуторалитровым турбомотором мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. Бензиновая версия с механикой стоит от 1 970 000 рублей, с вариатором - от 2 035 000 рублей. Электрическая модель (у нее электромотор на задней оси развивает 193 л.с. и 340 Нм) обойдется в 3 500 000 рублей.

До конца этого года у бренда появятся новые модели. По предварительной информации, автомобили назовут "Москвич 5" и "Москвич 6".

Производство кроссовера "Москвич 3" стартовало 23 ноября 2022 года. Партнером предприятия выступил российский КамАЗ.