В России выросло число предложений на рынке автозапчастей

На российском рынке стало продаваться больше автозапчастей, а их ассортимент вырос. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Телеграм-канал «МВД МЕДИА» Телеграм-канал «МВД МЕДИА»

В частности, на «Авито» число предложений о продаже автозапчастей за неполный первый квартал увеличилось на 21%, до 39 млн единиц. Спросом пользуются аккумуляторы Varta для моделей Volkswagen, кузовные детали для Lada, светодиодные лампы, амортизаторы KYB, масло и фильтры для автомобилей Nissan.

Рост и расширение российского рынка автозапчастей наблюдают и в «Яндекс.Маркете». Там отметили, что начиная с февраля 2022 года ассортимент представленных на маркетплейсе автодеталей вырос вдвое, а число их продавцов увеличилось в 2,5 раза. Чаще всего люди покупают комплекты сцепления, фильтры, ремни ГРМ, электронные датчики.