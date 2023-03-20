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56 минут назад

"Ъ": в России выросло число предложений на рынке автозапчастей

Газета.Ru

На российском рынке стало продаваться больше автозапчастей, а их ассортимент вырос. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России выросло число предложений на рынке автозапчастей
Фото: Телеграм-канал «МВД МЕДИА»Телеграм-канал «МВД МЕДИА»

В частности, на «Авито» число предложений о продаже автозапчастей за неполный первый квартал увеличилось на 21%, до 39 млн единиц. Спросом пользуются аккумуляторы Varta для моделей Volkswagen, кузовные детали для Lada, светодиодные лампы, амортизаторы KYB, масло и фильтры для автомобилей Nissan.

Рост и расширение российского рынка автозапчастей наблюдают и в «Яндекс.Маркете». Там отметили, что начиная с февраля 2022 года ассортимент представленных на маркетплейсе автодеталей вырос вдвое, а число их продавцов увеличилось в 2,5 раза. Чаще всего люди покупают комплекты сцепления, фильтры, ремни ГРМ, электронные датчики.

По данным участников рынка, на сегодняшний день запчасти и комплектующие для планового техобслуживания есть почти ко всем моделям. Но сохраняются проблемы с двигателями в сборе, фарами, некоторыми кузовными деталями. При отсутствии на складе такие запчасти приходится ждать более трех месяцев.

Автоновости,Nissan,Volkswagen,Lada,Коммерсант,
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