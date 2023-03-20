35-летний Ford продали за 715 тысяч долларов

Один из 500 спортивных автомобилей Ford Sierra Cosworth RS500 только что нашел новый дом за 596 250 фунтов стерлингов, что примерно составляет 715 500 долларов США.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Компания производила хэтчбек под маркой Cosworth, а затем и седан в 1986–1992 годах. Этот конкретный пример относится к 1987 модельному году. Все автомобили были заднеприводными до 1989 года, но модель перешла на полный привод в 1990 году. В зависимости от года выпуска и конкретной модификации двигатель развивал мощность 204–227 л.с. Единственной доступной коробкой передач была механическая.