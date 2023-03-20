35-летний Ford продали за 715 тысяч долларов

Один из 500 спортивных автомобилей Ford Sierra Cosworth RS500 только что нашел новый дом за 596 250 фунтов стерлингов, что примерно составляет 715 500 долларов США.
Компания производила хэтчбек под маркой Cosworth, а затем и седан в 1986–1992 годах. Этот конкретный пример относится к 1987 модельному году. Все автомобили были заднеприводными до 1989 года, но модель перешла на полный привод в 1990 году. В зависимости от года выпуска и конкретной модификации двигатель развивал мощность 204–227 л.с. Единственной доступной коробкой передач была механическая.
Все 500 экземпляров были произведены с правым рулем и проданы в Великобритании. Сначала единственным вариантом цвета был черный, но позже компания выпустила 56 экземпляров белого и 52 синего цвета для разнообразия. Проданный экземпляр имел пробег всего 8 356 км. Он был в отличном состоянии и полностью обслужен. Тот, кто купил его, получил пакет запчастей и расходных материалов.