Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
37 минут назад

35-летний Ford Sierra Cosworth RS500 продали за 715 тысяч долларов

ПроКроссовер.ру

Один из 500 спортивных автомобилей Ford Sierra Cosworth RS500 только что нашел новый дом за 596 250 фунтов стерлингов, что примерно составляет 715 500 долларов США.

35-летний Ford продали за 715 тысяч долларов
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Компания производила хэтчбек под маркой Cosworth, а затем и седан в 1986–1992 годах. Этот конкретный пример относится к 1987 модельному году. Все автомобили были заднеприводными до 1989 года, но модель перешла на полный привод в 1990 году. В зависимости от года выпуска и конкретной модификации двигатель развивал мощность 204–227 л.с. Единственной доступной коробкой передач была механическая.

Все 500 экземпляров были произведены с правым рулем и проданы в Великобритании. Сначала единственным вариантом цвета был черный, но позже компания выпустила 56 экземпляров белого и 52 синего цвета для разнообразия. Проданный экземпляр имел пробег всего 8 356 км. Он был в отличном состоянии и полностью обслужен. Тот, кто купил его, получил пакет запчастей и расходных материалов.

Автоновости,Ford Sierra,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий