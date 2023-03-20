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33 минуты назад

Skoda подтвердила выход новых Kodiaq и Superb в 2023 году

Car.ru

Вторая половина 2023 года окажется для производителя Skoda напряженной. В это время компания должна представить новое поколение Superb и Kodiaq.

Skoda подтвердила выход новых Kodiaq и Superb в 2023 году
Фото: SkodaSkoda

Автопроизводитель Skoda в 2023 году запланировал выпуск сразу нескольких обновленных и новых моделей. Первая задача для бренда - обновить малолитражный паркетник Kamiq. Кроме того, к глобальным изменениям готовят хэтчбек Scala в середине цикла. Известно, что производитель прибегнет к обновлению дизайна внутри и снаружи.

Крупный электрокар Enyaq тоже должен предстать на рынке в новом формате - компания подготовила специальную комплектацию Laurin & Klement. В линейке также появится новый электрокар Elroq, который будет стоять ниже Enyaq. По предварительной информации, электромобиль появится на рынке не раньше 2025 года.

Во втором полугодии компания представит на рынке новые Superb и Kodiaq. Известно, что для автомобилей специалисты предусмотрели подключаемые гибридные силовые установки. Напомним, что Superb уже продавался на рынке с гибридной архитектурой.

В компании сообщили, что модель Superb больше не будут выпускать в Чешской Республике. Производственный цикл полностью перенесли в Братиславу. Там на конвейере также будет стоять Volkswagen Passat нового поколения.

Модель Skoda Octavia тоже получит обновления, но уже в 2024 году. У производителя есть и долгосрочный план - к 2026 году представить на рынке сразу 3 новых электрокара. Речь идет в том числе о модели Elroq. Кроме того, для клиентов станет доступен электромобиль начального уровня, который станет заменой Citigo-e iV. Еще одна новинка - внедорожник с 7 посадочными местами, который ранее был анонсирован шоу-каром Vision 7S.

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