Skoda подтвердила выход новых Kodiaq и Superb в 2023 году

Вторая половина 2023 года окажется для производителя Skoda напряженной. В это время компания должна представить новое поколение Superb и Kodiaq.

Фото: Skoda Skoda

Автопроизводитель Skoda в 2023 году запланировал выпуск сразу нескольких обновленных и новых моделей. Первая задача для бренда - обновить малолитражный паркетник Kamiq. Кроме того, к глобальным изменениям готовят хэтчбек Scala в середине цикла. Известно, что производитель прибегнет к обновлению дизайна внутри и снаружи.

Крупный электрокар Enyaq тоже должен предстать на рынке в новом формате - компания подготовила специальную комплектацию Laurin & Klement. В линейке также появится новый электрокар Elroq, который будет стоять ниже Enyaq. По предварительной информации, электромобиль появится на рынке не раньше 2025 года.

Во втором полугодии компания представит на рынке новые Superb и Kodiaq. Известно, что для автомобилей специалисты предусмотрели подключаемые гибридные силовые установки. Напомним, что Superb уже продавался на рынке с гибридной архитектурой.

В компании сообщили, что модель Superb больше не будут выпускать в Чешской Республике. Производственный цикл полностью перенесли в Братиславу. Там на конвейере также будет стоять Volkswagen Passat нового поколения.