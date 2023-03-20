В России резко выросли продажи отечественных автобусов

По итогам февраля в России зафиксирован резкий рост продаж автобусов ЛиАЗ, НефАЗ и Volgabus. При этом сам рынок не растет, и общие продажи снизились на три процента до 1431 единицы, пишет motor.ru.

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Доля автобусов НефАЗ увеличилась почти вдвое до 9,6%. Лидерами сегмента остаются модели ПАЗа 3205, 4234 или 3204.

При этом НефАЗ реализовал на 86% больше автобусов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а Volgabus — на 94% больше. Спрос же на продукцию ЛиАЗа вырос 2,3 раза.

Почти 57% рынка новых автобусов в феврале пришлись на ПАЗ-3205 (и его версию 4234), низкопольные ЛиАЗ-5292 и НефАЗ-5299, а также компактный ПАЗ-3204.

Таким образом, российские производители успешно конкурируют с китайскими в сегменте пассажирского транспорта, отмечает издание.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о стабилизации цен на автомобильном рынке страны. Наладилась ситуация с логистическими маршрутами, поставками комплектующих и производством комплектующих, отметил он.