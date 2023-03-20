На УАЗе началась чистка кадров

Силовики задержали руководителя одного из подразделений автозавода УАЗ при получении отката от коммерческой структуры за поставку металла. Об этом сообщает 73online.ru.

Фото: Николай Хижняк/РИА «Новости» Николай Хижняк/РИА «Новости»

Следователи СУ СК и оперативники УМВД по Ульяновской области задержали 35-летнего начальника отдела экономической безопасности УАЗа Андрея Букина. По данным источников, он получил от бизнес-структур 160 тыс. рублей наличными за откат за поставку металла на предприятие. Возможно, что такие коррупционные схемы могли быть применены и на «ООО «УАЗ-Автокомпонент» — «дочке» завода, где коммерческим директором работает сожительница задержанного.

Отмечается, что новый гендиректор предприятия Алексей Спирин начал чистку кадров, и операция по задержанию велась по наводке топ-менеджеров блока безопасности завода. По информации издания, задержанный Букин полностью сознался в содеянном, его отпустили домой. Возбуждено уголовное дело, вскоре суд выберет меру пресечения.