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11 минут назад

На УАЗе задержали одного из руководителей за аферу с деньгами

Газета.Ru

Силовики задержали руководителя одного из подразделений автозавода УАЗ при получении отката от коммерческой структуры за поставку металла. Об этом сообщает 73online.ru.

На УАЗе началась чистка кадров
Фото: Николай Хижняк/РИА «Новости»Николай Хижняк/РИА «Новости»

Следователи СУ СК и оперативники УМВД по Ульяновской области задержали 35-летнего начальника отдела экономической безопасности УАЗа Андрея Букина. По данным источников, он получил от бизнес-структур 160 тыс. рублей наличными за откат за поставку металла на предприятие. Возможно, что такие коррупционные схемы могли быть применены и на «ООО «УАЗ-Автокомпонент» — «дочке» завода, где коммерческим директором работает сожительница задержанного.

Отмечается, что новый гендиректор предприятия Алексей Спирин начал чистку кадров, и операция по задержанию велась по наводке топ-менеджеров блока безопасности завода. По информации издания, задержанный Букин полностью сознался в содеянном, его отпустили домой. Возбуждено уголовное дело, вскоре суд выберет меру пресечения.

Прежде Андрей Букин работал в УМВД России по Ульяновску, где возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2015-м экс-полицейского осудили на пять лет после ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе трое детей. Букин провел в колонии-поселении только половину срока.

Автоновости,УАЗ,Андрей Букин,Алексей Спирин,Следственный комитет,
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