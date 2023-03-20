Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
23 минуты назад

Нижегородский суд арестовал имущество Volkswagen в России

Газета.Ruиещё 4

Нижегородский Арбитражный суд арестовал активы немецкой компании Volkswagen в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Нижегородский суд арестовал имущество Volkswagen в России
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Отмечается, что автозавод «ГАЗ» 14 марта обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде с немецким автоконцерном Volkswagen. При этом предприятие потребовало взыскать с него 15,6 млрд руб. убытков.

17 марта суд удовлетворил ходатайство «ГАЗа» об аресте имущества немецкого концерна Volkswagen в России. Речь идет об аресте долей в российском представительстве немецкой компании и всего имущества в России, кроме денежных средств. Также суд запретил любые регистрационные действия, связанные с реорганизацией, ликвидацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской «дочки» VW и подконтрольных ей юридических лиц.

Автоновости,ГАЗ 14,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий