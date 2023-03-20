Нижегородский суд арестовал имущество Volkswagen в России

Нижегородский Арбитражный суд арестовал активы немецкой компании Volkswagen в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

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Отмечается, что автозавод «ГАЗ» 14 марта обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде с немецким автоконцерном Volkswagen. При этом предприятие потребовало взыскать с него 15,6 млрд руб. убытков.