Нижегородский суд арестовал имущество Volkswagen в России

Нижегородский Арбитражный суд арестовал активы немецкой компании Volkswagen в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.
Отмечается, что автозавод «ГАЗ» 14 марта обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде с немецким автоконцерном Volkswagen. При этом предприятие потребовало взыскать с него 15,6 млрд руб. убытков.
17 марта суд удовлетворил ходатайство «ГАЗа» об аресте имущества немецкого концерна Volkswagen в России. Речь идет об аресте долей в российском представительстве немецкой компании и всего имущества в России, кроме денежных средств. Также суд запретил любые регистрационные действия, связанные с реорганизацией, ликвидацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской «дочки» VW и подконтрольных ей юридических лиц.