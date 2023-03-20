Суд арестовал имущество концерна Volkswagen в России

Арбитражный суд Нижегородской области принял решение удовлетворить ходатайство «ГАЗа» об аресте имущества и долей уставного капитала немецкого концерна Volkswagen в России. Решение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

В документе отмечается, что автомобильный завод «ГАЗ» обратился в суд с заявлением о применении обеспечительных мер в рамках иска о взыскании 15,6 млрд рублей убытков за расторжение контракта о сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. Этот контракт был расторгнут Volkswagen Group после решения компании уйти из России.

«В рамках заявленных требований о взыскании солидарно с ответчиков убытков в размере 15 574 846 000 руб. истец полагает, что существуют основания для принятия срочных обеспечительных мер в виде ареста долей, составляющих 100% уставного капитала ООО «Фольксваген Груп Рус» (ФГР), а также недвижимого имущества ФГР и принадлежащих ему долей в уставном капитале дочерних российских юридических лиц», - отмечается в определении суда.

Рассмотрев ходатайство, суд принял решение удовлетворить его и наложил арест на долю в 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус», долю в 16,8% Skoda Auto A.S. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»; долю в 55,14% Volkswagen Dinance Luxemburg S.A. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус».

Также арест наложен на недвижимое и производственное имущества ООО «Фольксваген Груп Рус» и доли компании в уставном капитале ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс».

При этом инспекциям Федеральной налоговой службы запрещено «осуществлять любые регистрационные действия, связанные ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала» ООО «Фольксваген Груп Рус».