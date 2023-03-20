В России выросло число предложений на рынке автозапчастей, в том числе стало больше и поддельных деталей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

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На «Авито» за неполный первый квартал 2023-го предложение запчастей выросло на 21 процент, до 39 миллионов единиц, причем более одного миллиона из них - это новые уникальные запчасти и аксессуары.

Самые популярные запчасти на «Авито» - новые аккумуляторы Varta для Volkswagen, ремни ГРМ, зеркала и кузовные детали для Lada, сухие фены для салона Kingmoon, светодиодные лампы, оригинальные фильтры для Hyundai и Kia, оригинальные масло и фильтры для Nissan.

В «Яндекс.Маркете» с февраля 2022-го вдвое расширился ассортимент запчастей, а продавцов стало в 2,5 раза больше. Чаще всего на «Яндекс.Маркете» покупают масляные фильтры, ремни ГРМ, внешние электронные датчики, комплекты сцепления для Volkswagen, Lada, Kia, Hyundai и Renault.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что с дефицитом на рынке запчастей в РФ помог справиться параллельный импорт.

Директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова рассказала, что вместе с притоком автозапчастей на рынке стало больше контрафакта. В «Рольф» часто обращаются клиенты, столкнувшиеся с неисправностью авто из-за некачественной запчасти. В некоторых случаях установка поддельного фильтра приводила к поломке двигателя.

Ранее автосервисы и дилеры рассказали РИА Новости, что больше всего на российском рынке запчастей не хватает кузовных деталей, лобовых стекол, коробок передач и двигателей премиальных немецких машин. Дефицит возник из-за ухода из России европейских производителей, нестабильности рубля и сложной логистики.

По оценке участников рынка, с января 2022 года запчасти в России подорожали на 35-65 процентов.