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6 минут назад

Раскрыт интерьер нового кроссовера Hyundai Mufasa

Motor.ru

Фотошпионы рассекретили салон новейшего кроссовера Hyundai Mufasa.

Раскрыт интерьер нового кроссовера Hyundai Mufasa
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

Автомобиль недавно вывели на дорожные тесты, так что его экстерьер уже попадал в объективы очевидцев. Теперь же можно рассмотреть внутреннее убранство новинки. Ожидается, что модель станет эксклюзивным предложением Hyundai для Китая, где и были сделаны свежие снимки, опубликованные изданием Autohome. По одной из версий, на рынке КНР он заменит актуальный ix35, который продается уже три года.

Интерьер Hyundai Mufasa удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа. На передней панели виден сдвоенный экран цифровой приборной панели и мультимедийной системы, как у актуальной Elantra — правда, без «горба» над приборкой.

Под дефлекторами вентиляции виден еще один тачскрин для управления климатической установкой. Также новинке достались мультируль, знакомый по Elantra и Tucson, клавиши, отвечающие на переключение режимов работы трансмиссии, и красные акценты в отделке.

Что касается экстерьера, то Mufasa получил необычное для марки Х-образное оформление передка с вертикальными фарами, а на корме — фонари в форме литер С, соединенные двумя параллельными световыми полосами. Между ними расположился буквенный логотип Hyundai, а снизу виден псевдодиффузор.

Длина Mufasa составит 4475 миллиметров, ширина — 1850 миллиметров, а высота — 1665 миллиметров при колесной базе 2680 миллиметров. То есть, по габаритам он чуть короче и приземистее, но шире, чем Volkswagen Tiguan. По данным Autohome, в движение Mufasa будет приводить двухлитровый бензиновый «атмосферник» G4NJ семейства Smartstream Nu мощностью 161 лошадиная сила. Альтернативой может стать гибридная трансмиссия, а вот привод будет только передним.

Автоновости,Volkswagen Tiguan,Hyundai,Volkswagen,
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