Раскрыт интерьер нового кроссовера Hyundai Mufasa

Фотошпионы рассекретили салон новейшего кроссовера Hyundai Mufasa.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Автомобиль недавно вывели на дорожные тесты, так что его экстерьер уже попадал в объективы очевидцев. Теперь же можно рассмотреть внутреннее убранство новинки. Ожидается, что модель станет эксклюзивным предложением Hyundai для Китая, где и были сделаны свежие снимки, опубликованные изданием Autohome. По одной из версий, на рынке КНР он заменит актуальный ix35, который продается уже три года.

Интерьер Hyundai Mufasa удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа. На передней панели виден сдвоенный экран цифровой приборной панели и мультимедийной системы, как у актуальной Elantra — правда, без «горба» над приборкой.

Под дефлекторами вентиляции виден еще один тачскрин для управления климатической установкой. Также новинке достались мультируль, знакомый по Elantra и Tucson, клавиши, отвечающие на переключение режимов работы трансмиссии, и красные акценты в отделке.

Что касается экстерьера, то Mufasa получил необычное для марки Х-образное оформление передка с вертикальными фарами, а на корме — фонари в форме литер С, соединенные двумя параллельными световыми полосами. Между ними расположился буквенный логотип Hyundai, а снизу виден псевдодиффузор.