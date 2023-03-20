Ржавый Mercedes-Benz Рудольфа Гесса выставили на продажу

В США на аукцион Gooding&Company выставили кабриолет Mercedes-Benz 500 K 1934 года выпуска. Автомобиль принадлежал Рудольфу Гессу — заместителю Адольфа Гитлера в национал-социалистической партии.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Рудольф Гесс решил купить Mercedes-Benz 500 K в конце 1934 года. Он заказал кабриолет с редким четырехместным кузовом Offener Tourenwagen от ателье Sindelfingen. Из 342 выпущенных Mercedes 500 K таких авто было всего пять.

Высокопоставленный нацист использовал этот Mercedes-Benz до 1941 года. Как известно, тогда он сам отправился в Великобританию якобы для мирных переговоров, где его арестовали.

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В 1945 году автомобиль Рудольфа Гесса конфисковали американские военные и вскоре он оказался в США. Там Mercedes-Benz 500 K Offener Tourenwagen несколько раз переходил из рук в руки, причем один из владельцев хранил его 50 лет.

Под капотом: Автомобиль Рудольфа Гесса оснащен 5,0-литровой компрессорной восьмеркой мощностью 160 л.с. и 4-ступенчатой механической КПП. Благодаря этому Mercedes-Benz 500 K Offener Tourenwagen способен развить максимальную скорость 160 км/ч.

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