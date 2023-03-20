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36 минут назад

Ржавый Mercedes-Benz 500 K заместителя Адольфа Гитлера выставили на продажу

Carakoom

В США на аукцион Gooding&Company выставили кабриолет Mercedes-Benz 500 K 1934 года выпуска. Автомобиль принадлежал Рудольфу Гессу — заместителю Адольфа Гитлера в национал-социалистической партии.

Ржавый Mercedes-Benz Рудольфа Гесса выставили на продажу
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: Рудольф Гесс решил купить Mercedes-Benz 500 K в конце 1934 года. Он заказал кабриолет с редким четырехместным кузовом Offener Tourenwagen от ателье Sindelfingen. Из 342 выпущенных Mercedes 500 K таких авто было всего пять.

Высокопоставленный нацист использовал этот Mercedes-Benz до 1941 года. Как известно, тогда он сам отправился в Великобританию якобы для мирных переговоров, где его арестовали.

Carakoom

В 1945 году автомобиль Рудольфа Гесса конфисковали американские военные и вскоре он оказался в США. Там Mercedes-Benz 500 K Offener Tourenwagen несколько раз переходил из рук в руки, причем один из владельцев хранил его 50 лет.

Под капотом: Автомобиль Рудольфа Гесса оснащен 5,0-литровой компрессорной восьмеркой мощностью 160 л.с. и 4-ступенчатой механической КПП. Благодаря этому Mercedes-Benz 500 K Offener Tourenwagen способен развить максимальную скорость 160 км/ч.

Carakoom

Состояние и цена: Уникальный автомобиль ни разу не реставрировали, поэтому на кузове местами видны царапины и ржавчина. Тем не менее он несколько раз получал награды на ретро-шоу. Да и цена немалая – за него планируют получить от 1,25 до 1,75 миллиона долларов (от 97 до 135 миллионов рублей).

Автоновости,Mercedes-Benz,Рудольф Гесс,
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